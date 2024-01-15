Фигурист Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фигурист Андрей Мозалев будет работать в группе, возглавляемой тренером Этери Тутберидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, переход фактически состоялся и согласован с Федерацией фигурного катания на коньках России. Юридически он не оформлен только потому, что последние дни Тутберидзе провела в Каунасе на чемпионате Европы.

Отмечается, что инициатива перехода исходила от 20-летнего Мозалева, а переговоры начались после прошедшего в конце декабря чемпионата России.

До этого Мозалев тренировался у тренера Кирилла Давыденко.

Мозалев – чемпион мира среди юниоров-2020, бронзовый призер чемпионата России-2022.