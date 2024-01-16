Юбилейная "Гонка Легкова" с участием 1500 лыжников пройдет в Подмосковье

Призовой фонд – 5 млн рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Гонка Легкова" пройдут 23 и 24 февраля 2024 года в городе Пересвет Московской области, сообщили "Интерфаксу" организаторы проекта.

В первый день состоятся соревнования на дистанциях 10 и 20 км для взрослых, а также 1, 3 и 5 км – для детей. Детские старты проводятся при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Второй день будет посвящен лыжным мастер-классам. Всего ожидается 1500 участников из разных городов России.

По словам олимпийского чемпиона Александр Легков, он удивлен, что соревнование его имени стало масштабным

"В 2015 году я решил организовать первую Гонку Легкова и пригласил своих друзей поучаствовать, тогда я даже не предполагал, что из этого получится. И вот уже совсем скоро состоится 10-я, юбилейная Гонка. Проект растет и масштабируется, всё больше людей присоединяются к нам, и я очень этому рад! Ведь Гонка – это про каждого из нас, она про традиции, характер, гордость за свою страну и её достижения, и не только спортивные", - сказал Легков.

В новом сезоне при поддержке Президента Федерации лыжных гонок России Е.В. Вяльбе амбассадорами гонки станут Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова, Наталья Коростелёва, Карим Халили, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Никита Крюков, Александр Панжинский, Иван Алыпов, Евгений Дементьев, Алексей Петухов, Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Николай Круглов и многие другие прославленные спортсмены.

Призовой фонд гонки – 5 млн рублей.