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Шестнадцатилетняя Андреева вышла в третий круг Australian Open

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россиянки Мирра Андреева и Мария Тимофеева завоевали путевки в третий круг теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

16-летняя Андреева, являющаяся самой молодой участницей турнира, с крупным счетом одолела экс-вторую ракетку мира, финалистку трех турниров Большого шлема Онс Жабер из Туниса. Результат матча – 6:0, 6:2 в пользу Андреевой, в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимающей 47-е место.

В третьем круге Андреева сыграет с француженкой Диан Парри (номер 90 в мировом рейтинге), которая утром в среду выбила из турнира россиянку Камиллу Рахимову (72) – 7:5, 6:2.

Занимающая в рейтинге WTA 170-е место Тимофеева во втором круге обыграла экс-первую ракетку, а ныне – 252-ю, датчанку Каролин Возняцки – 1:6, 6:4, 6:1.

Следующей соперницей Тимофеевой может стать ее соотечественница Алина Корнеева (179), если обыграет бразильянку Беатрис Хаддад Майю (12).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

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