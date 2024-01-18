Поиск

Первая ракетка России выбыла из Australian Open

Первая ракетка России выбыла из Australian Open
Фото: Phil Walter/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс во втором круге турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи - 4:6, 6:3, 6:3 в пользу представительницы США.

Касаткина является 13-й ракеткой мира и первой - в России. Стивенс - 44-я ракетка планеты.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Australian Open Дарья Касаткина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футболист "Зенита" Круговой подписал контракт с ЦСКА

Футболист "Зенита" Круговой подписал контракт с ЦСКА

Рублев пробился в третий круг Australian Open

Определился первый участник плей-офф КХЛ

"Спартак" прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

"Спартак" прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

Де Росси сменил Моуринью на посту главного тренера "Ромы"

Де Росси сменил Моуринью на посту главного тренера "Ромы"

Умер бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Куличенко

"Рома" уволила Моуринью

"Рома" уволила Моуринью

Четырнадцать россиян вышли во второй круг Australian Open

Первая ракетка России вышла во второй круг Australian Open

Первая ракетка России вышла во второй круг Australian Open

Месси признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

Месси признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });