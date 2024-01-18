Первая ракетка России выбыла из Australian Open
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс во втором круге турнира Большого шлема Australian Open.
Результат встречи - 4:6, 6:3, 6:3 в пользу представительницы США.
Касаткина является 13-й ракеткой мира и первой - в России. Стивенс - 44-я ракетка планеты.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.
Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.