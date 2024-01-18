Баскетболиста ЦСКА Курбанова дисквалифицировали за кокаин
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - РУСАДА дисквалифицировало на три месяца баскетболиста московского ЦСКА Никиту Курбанова.
Как сообщается на сайте Российского антидопингового агентства, спортсмен нарушил п. 4.1 и п. 4.2 общероссийских антидопинговых правил. По сообщениям СМИ, в организме Курбанова найдены следы кокаина.
Наказание действует с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.
37-летний Курбанов - трехкратный победитель Евролиги, 11-кратный чемпион России, семикратный чемпион Единой лиги ВТБ.
В октябре прошлого года Курбанов приостановил карьеру.