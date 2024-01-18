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Баскетболиста ЦСКА Курбанова дисквалифицировали за кокаин

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - РУСАДА дисквалифицировало на три месяца баскетболиста московского ЦСКА Никиту Курбанова.

Как сообщается на сайте Российского антидопингового агентства, спортсмен нарушил п. 4.1 и п. 4.2 общероссийских антидопинговых правил. По сообщениям СМИ, в организме Курбанова найдены следы кокаина.

Наказание действует с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года.

37-летний Курбанов - трехкратный победитель Евролиги, 11-кратный чемпион России, семикратный чемпион Единой лиги ВТБ.

В октябре прошлого года Курбанов приостановил карьеру.

Баскетбол ЦСКА
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