Российский пловец Сибирцев перешел под флаг Узбекистана

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пловец из России Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан, сообщает "Матч ТВ".

22-летний Сибирцев живет и учится в США. В NCAA он выступает за команду Луисвиллского университета. В составе сборной России он стал чемпионом Европы среди юниоров 2019 года, серебряным и бронзовым призером юниорского первенства мира‑2019.

Что касается российских пловцов, для них World Aquatics выдвинула критерии для участия в международных стартах. Основные – нейтральный статус, выступление только в индивидуальных соревнованиях.