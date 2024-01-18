Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев победил финна Эмила Руусувуори во втором круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open.
Растянувшаяся почти на четыре с половиной часа встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает третье место – наивысшее среди россиян. Руусувуори – на 53-й строчке.
Следующим соперником российского теннисиста будет 30-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим.