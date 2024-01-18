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Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open
Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев победил финна Эмила Руусувуори во втором круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open.

Растянувшаяся почти на четыре с половиной часа встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает третье место – наивысшее среди россиян. Руусувуори – на 53-й строчке.

Следующим соперником российского теннисиста будет 30-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим.

Australian Open теннис Даниил Медведев
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