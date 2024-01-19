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Хачанов и Андреева вышли в четвертый круг Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Карен Хачанов и Мирра Андреева завоевали путевки в четвертый круг турнира Большого шлема Australian Open.

В мужском одиночном разряде соперником Хачанова, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 15-е место, был 75-я ракетка чех Томаш Махач. Россиянин победил со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).

В следующем круге Хачанов сыграет с четвертой ракеткой итальянцем Янником Синнером.

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Шестнадцатилетняя Мирра Андреева, самая юная участница турнира, в женском разряде обыграла француженку Диан Парри – 1:6, 6:1, 7:6 (10:6). Андреева в рейтинге Женской теннис ной ассоциации (WTA) занимает 47-е место, Парри – 72-е.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (США, 180) – Барбора Крейчикова (Чехия, 11).

Две россиянки выбыли из турнира, проиграв матчи третьего круга. Элина Аванесян (74) уступила украинке Марте Костюк (37) – 6:2, 4:6, 4:6. Анастасия Захарова (190) потерпела поражение от представительницы Польши Магдалены Фреш (69) – 6:4, 5:7, 4:6.

Australian Open Карен Хачанов теннис Элина Аванесян Анастасия Захарова Мирра Андреева
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