Хачанов и Андреева вышли в четвертый круг Australian Open
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Карен Хачанов и Мирра Андреева завоевали путевки в четвертый круг турнира Большого шлема Australian Open.
В мужском одиночном разряде соперником Хачанова, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 15-е место, был 75-я ракетка чех Томаш Махач. Россиянин победил со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).
В следующем круге Хачанов сыграет с четвертой ракеткой итальянцем Янником Синнером.
Шестнадцатилетняя Мирра Андреева, самая юная участница турнира, в женском разряде обыграла француженку Диан Парри – 1:6, 6:1, 7:6 (10:6). Андреева в рейтинге Женской теннис ной ассоциации (WTA) занимает 47-е место, Парри – 72-е.
В следующем круге Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (США, 180) – Барбора Крейчикова (Чехия, 11).
Две россиянки выбыли из турнира, проиграв матчи третьего круга. Элина Аванесян (74) уступила украинке Марте Костюк (37) – 6:2, 4:6, 4:6. Анастасия Захарова (190) потерпела поражение от представительницы Польши Магдалены Фреш (69) – 6:4, 5:7, 4:6.