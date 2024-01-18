Девять россиян пробились в третий круг Australian Open

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Девять российских теннисистов смогли завоевать путевки в третий круг мужского и женского одиночных разрядов в рамках турнира Большого шлема Australian Open, пятеро по итогам второго круга выбыли из соревнования.

Российские участники третьего круга и их соперники

Мужчины

Даниил Медведев (№3 мирового рейтинга) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 30)

Андрей Рублев (5) – Себастьян Корда (США, 26)

Карен Хачанов (15) – Томаш Махач (Чехия, 75)

Выбыл во втором круге Павел Котов (65)

Женщины

Мирра Андреева (47) – Диан Парри (Франция, 72)

Анна Блинкова (57) – Ясмин Паолини (Италия, 31)

Элина Аванесян (74) – Марта Костюк (Украина, 37)

Анна Калинская (75) – Слоан Стивенс (США, 44)

Мария Тимофеева (170) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12)

Анастасия Захарова (190) – Магдалена Фреш (Польша, 69)

Выбыли во втором круге Дарья Касаткина (13), Анастасия Павлюченкова (46), Камилла Рахимова (90), Алина Корнеева (179).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.