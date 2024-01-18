Девять россиян пробились в третий круг Australian Open
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Девять российских теннисистов смогли завоевать путевки в третий круг мужского и женского одиночных разрядов в рамках турнира Большого шлема Australian Open, пятеро по итогам второго круга выбыли из соревнования.
Российские участники третьего круга и их соперники
Мужчины
Даниил Медведев (№3 мирового рейтинга) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 30)
Андрей Рублев (5) – Себастьян Корда (США, 26)
Карен Хачанов (15) – Томаш Махач (Чехия, 75)
Выбыл во втором круге Павел Котов (65)
Женщины
Мирра Андреева (47) – Диан Парри (Франция, 72)
Анна Блинкова (57) – Ясмин Паолини (Италия, 31)
Элина Аванесян (74) – Марта Костюк (Украина, 37)
Анна Калинская (75) – Слоан Стивенс (США, 44)
Мария Тимофеева (170) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12)
Анастасия Захарова (190) – Магдалена Фреш (Польша, 69)
Выбыли во втором круге Дарья Касаткина (13), Анастасия Павлюченкова (46), Камилла Рахимова (90), Алина Корнеева (179).
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.
Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.