Карякин назвал Каруану потенциальным фаворитом в гонке за мировую корону

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что борьба в турнире претендентов развернется между его соотечественником Яном Непомнящим и американцем Фабиано Каруаной.

"Очень силен Фабиано Каруана, в последнее время он демонстрирует стабильную, сильную игру на уровне второго шахматиста мира. Я считаю, что если Каруана сможет выиграть в турнире претендентов, то, конечно, он будет фаворитом в матче с Дин Лижэнем", - сказал Карякин "Интерфаксу".

"Мне кажется, что в целом борьба в турнире претендентов развернется между Каруаной и Непомнящим. Хотя, конечно же, все будет зависеть от того, кто в какой форме подойдет к этому турниру", - отметил он.

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто. Победиель сразится в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем из Китая. Предыдущие два турнира претендентов выиграл Непомнящий, но проиграл оба матча за звание чемпиона мира – сначала норвежцу Магнусу Карлсену, затем – Дин Лижэню. Карлсен после победы над Непомнящим отказался от защиты титула.