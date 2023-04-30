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Играл лучше, но корону упустил. Непомнящий проиграл Дин Лижэню в чемпионском матче

Гроссмейстер из Китая стал 17-м чемпионом мира

Играл лучше, но корону упустил. Непомнящий проиграл Дин Лижэню в чемпионском матче
Ян Непомнящий во время пресс-конференции по итогам розыгрыша партии
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вновь не смог выиграть мировую шахматную корону, уступив на этот раз представителю Китая Дин Лижэню. Судьба чемпионского матча-2023 в Астане решилась на тай-брейке.

По исходу 14 классических партий была зафиксирована ничья – 7:7. По ходу матча россиянин периодически выходил вперед, однако соперник почти сразу же, в следующих партиях отыгрывался. Лишь после седьмой партии преимущество Непомнящего в 1 балл сохранялось относительно продолжительное время. Но в 12-й партии Дин Лижэнь отыгрался. В общей сложности соперники выиграли друг у друга по три партии, остальные 11 завершились вничью.

На тай-брейке первые три партии завершились вничью, четвертую выиграл Дин Лижэнь, что в итоге и принесло ему звание 17-го чемпиона мира по шахматам.

Таким образом, Непомнящий проиграл второй чемпионский матч подряд. В 2021 году он потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсена, которому тогда для победы хватило 11 классических партий.

"В шахматы еще поиграю"

По окончании тай-брейка чемпионского матча в Астане журналисты напомнили Непомнящему о том, что футболист Лионель Месси в составе сборной Аргентины однажды (в 2014 году) проиграл финал чемпионата мира, а в 2022 году все же стал победителем ЧМ. В связи с этим у россиянина поинтересовались, будет ли он продолжать карьеру, несмотря на повторную неудачу.

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"Этим матчем завершился довольно большой отрезок работы, подготовки, жизни. Сложно прогнозировать, что будет, но по крайней мере, в шахматы еще поиграю. Попробую", - ответил 32-летний Непомнящий.

По его словам, у него был шанс довести дело до своей победы над Дин Лижэнем, причем еще до тай-брейка.

"Я имел шанс на победу, у меня было много перспективных позиций. Надо было постараться закончить все в классической части матча, потому что дело было в одном-двух точных ходах", - заявил Непомнящий.

"Тай-брейк — это всегда лотерея, особенно после матча из четырнадцати партий. Наверное, мой соперник меньше ошибался, вот и все", - добавил российский гроссмейстер.

Дин Лижэнь, в свою очередь, отметил, что не смог сдержать эмоций, слез после победы, а сам матч оказался для него тяжелым. Китайского гроссмейстера проинформировали о том, что согласно котировкам букмекеров, фаворитом тай-брейка считался его соперник из России.

"И я, и Ян оба – гроссмейстеры, у нас очень большой опыт участия в разных соревнованиях, в том числе – в быстрых шахматах. Мне без разницы, что думали букмекеры, но считаю, что шансы были и у меня. Первую партию я играл белыми, в этом может быть и преимущество, и недостаток. Всегда у обеих сторон есть шанс", - сказал 30-летний Дин Лижэнь.

"Новый стимул для россиян"

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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что победа Дин Лижэня будет стимулом для прогресса в этой игре россиян.

"Поздравляю Дин Лижэня, Китайскую шахматную ассоциацию и всех любителей шахмат Поднебесной с завоеванием титула чемпиона мира. Впервые в истории китайский шахматист выиграл самый главный трофей в нашем виде спорта", - приводит слова Филатова пресс-служба ФШР.

"Отмечу, что для наших спортсменов это станет новым стимулом для совершенствования, а после того, как ФШР перешла в Азию, наши страны будут чаще встречаться за шахматной доской и обмениваться ценным опытом. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с одной из сильнейших шахматных держав", - отметил Филатов.

"Ян играл лучше"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Непомнящий играл лучше, но его исход стал следствием его ошибок, а также бойцовских качеств Дин Лижэня.

"В завершившимся матче с Непомнящим Лижэнь был далек от своей лучшей формы образца 2018-2019 годов, но бойцовские качества Дина и удача, которая благоволила ему на протяжении всего матча, сделали свое дело!" - написал Карякин в телеграме.

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"Объективно, Ян играл лучше, но допускал серьезные ошибки при реализации преимущества. Особенно это было видно в 12-й партии матча, когда Ян вел в счете и мог выиграть партию, а с ней фактически и матч, но вместо этого проиграл. И 14-ая партия, где он пару раз прошел мимо выигрыша, а с ним и мимо долгожданного титула…", - добавил он.

Также Карякин напомнил, что именно благодаря ему Дин Лижэнь попал на турнир претендентов на участие в чемпионском матче. В марте 2022 года ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку СВО, в результате россиянина в турнире претендентов сменил Дин Лижэнь. Китаец занял второе место и в матче за звание чемпиона мира сменил уже Карлсена, отказавшегося от участия в нем. Победителем турнира претендентов был Непомнящий.

"По крайней мере, надеюсь, что Лижень не забудет, благодаря кому попал на турнир Претендентов!" - написал Карякин, сопроводив реплику смайлом-улыбкой.

Призовой фонд чемпионского матча в Астане составил 2 млн евро. Победитель получит 55% от суммы.

Владимир Нардин

Шахматы Ян Непомнящий Дин Лижэнь
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