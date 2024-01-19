Спортдиректор "Спартака" заявил о планах сократить состав основной команды

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Спортивный директор московского футбольного клуба "Спартак" португалец Томаш Амарал заявил, что он доволен качеством игроков основной команды, однако ее состав требует численного сокращения.

"Мне нравится состав, который есть у "Спартака". Здесь собраны отличные игроки. Я увидел, что они играют с сердцем. Это очень важно. Страсть — самое важное в футболе. Играть за "Спартак" — честь. И я увидел, что футболисты понимают и уважают это. Конечно, нам нужно показывать более стабильные результаты, подниматься выше в таблице. Не сомневаюсь, что все нынешние игроки соответствуют этим целям", - приводит слова Амарала пресс-служба "Спартака".

"Одна из первых вещей, о которой я сказал руководству и могу повторить вам: нам необходимо сократить число игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодежи. Для этой гибкости необходимо освободить позиции", - подчеркнул спортивный директор.

При этом Амарал уточнил, что не является сторонником резких перемен.

"И не хочу, чтобы в одно зимнее или летнее трансферное окно приходило по 10–15 новичков. На мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде — 24–25. Надеюсь, в будущем мы вернемся в Лигу чемпионов, и тогда можно будет говорить о расширении на одну–две позиции", - заявил он.

Томаш Амарал занял пост спортдиректора ФК "Спартак" в декабре прошлого года. К тому моменту завершилась осенняя часть чемпионата России, по ее итогам команда занимает в РПЛ пятое место.