Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "Миннесота" победила "Флориду" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 6:4 (1:0, 3:2, 2:2).

Два гола (оба – в большинстве) в составе победителей провел российский нападающий Кирилл Капризов. Также на его счету одна результативная передача.

В нынешнем сезоне 26-летний Капризов набрал 39 (15+24 по системе "гол+пас") очков результативности в 38 матчах регулярного чемпионата. А всего за начавшуюся в сезоне 2020/21 карьеру в НХЛ у него 273 (129+124) балла в 241 встрече.