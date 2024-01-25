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Восемнадцатилетний аргентинский футболист подписал контракт с "Манчестер Сити"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Полузащитник аргентинского "Ривер Плейт" стал игроком "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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18-летний футболист подписал с "Сити" контракт сроком действия до июня 2028 года. Однако до конца 2024 года будет играть в "Ривер Плейте" на правах аренды.

Эчевери был капитаном сборной Аргентины на чемпионате мира среди игроков на старше 17 лет в конце прошлого года. Он оформил хет-трик в четвертьфинальном матче с Бразилией. Аргентина ту встречу выиграла со счетом 3:0, однако затем проиграла по пенальти Германии в полуфинале и в итоге стала бронзовым призером турнира.

Что касается "Манчестер Сити", в чемпионате Англии команда занимает сейчас второе место, при игре в запасе отставая от "Ливерпуля" на 5 очков.

В 2023 году "Манчестер Сити" выиграл пять турниров: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.

Манчестер Сити футбол
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