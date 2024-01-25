СМИ сообщили о срыве перехода Тикнизяна из "Локомотива" в "Зенит"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Переход защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна в петербургский "Зенит" сорвался из-за расхождений по зарплате, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что футболист просил зарплату в размере около 2 млн евро в год, что не устроило петербургскую сторону. В результате переговоры были окончены. Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагал футболисту около 1,2 млн евро, что почти вдвое больше, чем нынешняя зарплата 24-летнего Тикнизяна.

Выступающий за сборную Армении Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. В 2018 году стал в его составе обладателем Суперкубка России. С 2021 года Тикнизян выступает за "Локомотив".