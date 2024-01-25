Поиск

СМИ сообщили о срыве перехода Тикнизяна из "Локомотива" в "Зенит"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Переход защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна в петербургский "Зенит" сорвался из-за расхождений по зарплате, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что футболист просил зарплату в размере около 2 млн евро в год, что не устроило петербургскую сторону. В результате переговоры были окончены. Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагал футболисту около 1,2 млн евро, что почти вдвое больше, чем нынешняя зарплата 24-летнего Тикнизяна.

Выступающий за сборную Армении Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. В 2018 году стал в его составе обладателем Суперкубка России. С 2021 года Тикнизян выступает за "Локомотив".

Локомотив Зенит ЦСКА футбол Наир Тикнизян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Александр Емельяненко подписал контракт с лигой Ural FC

Китаянка Синвэнь Жен стала второй финалисткой Australian Open

Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2024

Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2024

Бой россиян Бивола и Бетербиева ориентировочно назначен на 1 июня

Бой россиян Бивола и Бетербиева ориентировочно назначен на 1 июня

Трехкратный чемпион России Нобоа перешел из "Сочи" в эквадорский клуб

Трехкратный чемпион России Нобоа перешел из "Сочи" в эквадорский клуб

Зверев стал соперником Медведева по полуфиналу Australian Open

Прокуратура в Нидерландах потребовала для лидера "Спартака" 9 лет тюрьмы

Россиянок в сетке женского одиночного разряда Australian Open не осталось

Россиянок в сетке женского одиночного разряда Australian Open не осталось

Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Россиянин Кучеров оформил хет-трик в матче НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });