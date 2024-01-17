Футболист "Зенита" Круговой подписал контракт с ЦСКА

Играть за московский клуб трехкратный чемпион России начнет с лета

Защитник "Зенита" Данил Круговой перед началом матча Фото: ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Защитник петербургского "Зенита" Данил Круговой с лета этого года будет выступать за ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"ПФК ЦСКА подписал контракт с Данилом Круговым до конца сезона-2027/28! Соглашение начнет действовать с 4 июня", - говорится в сообщении.

Договор предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Во второй половине сезона-2023/24 Круговой будет играть в "Зените"-2.

За петербургскую команду 25-летний футболист выступает с лета 2020 года, за это время сыграв 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал 9 голевых передач.

Круговой - трехкратный чемпион России в составе "Зенита". Четыре раза он выиграл Суперкубок России.