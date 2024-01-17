Поиск

Футболист "Зенита" Круговой подписал контракт с ЦСКА

Играть за московский клуб трехкратный чемпион России начнет с лета

Футболист "Зенита" Круговой подписал контракт с ЦСКА
Защитник "Зенита" Данил Круговой перед началом матча
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Защитник петербургского "Зенита" Данил Круговой с лета этого года будет выступать за ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"ПФК ЦСКА подписал контракт с Данилом Круговым до конца сезона-2027/28! Соглашение начнет действовать с 4 июня", - говорится в сообщении.

Договор предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Во второй половине сезона-2023/24 Круговой будет играть в "Зените"-2.

За петербургскую команду 25-летний футболист выступает с лета 2020 года, за это время сыграв 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал 9 голевых передач.

Круговой - трехкратный чемпион России в составе "Зенита". Четыре раза он выиграл Суперкубок России.

Зенит ЦСКА футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рублев пробился в третий круг Australian Open

Определился первый участник плей-офф КХЛ

"Спартак" прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

"Спартак" прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

Де Росси сменил Моуринью на посту главного тренера "Ромы"

Де Росси сменил Моуринью на посту главного тренера "Ромы"

Умер бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Куличенко

"Рома" уволила Моуринью

"Рома" уволила Моуринью

Четырнадцать россиян вышли во второй круг Australian Open

Первая ракетка России вышла во второй круг Australian Open

Первая ракетка России вышла во второй круг Australian Open

Месси признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

Месси признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });