Сборная России по футболу сыграет с Сербией

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - РФС договорился о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. Об этом, сообщает пресс-служба национальной команды России, заявил глава РФС Александр Дюков.

Игра пройдет в марте 2024 года.

В настоящий момент сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА, не может выступать в официальных турнирах. Вместо этого она принимает участие в товарищеских матчах. Последним к настоящему момент соперником россиян была Куба, которую подопечные Валерия Карпина обыграли со счетом 8:0.

Сборная Сербии станет первым европейским соперником россиян после их отстранения. Она - участник чемпионата мира-2022 в Катаре, где заняла последнее, четвертое место в своей группе.