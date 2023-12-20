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Сборная России по футболу сыграет с Сербией

Сборная России по футболу сыграет с Сербией
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - РФС договорился о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. Об этом, сообщает пресс-служба национальной команды России, заявил глава РФС Александр Дюков.

Игра пройдет в марте 2024 года.

В настоящий момент сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА, не может выступать в официальных турнирах. Вместо этого она принимает участие в товарищеских матчах. Последним к настоящему момент соперником россиян была Куба, которую подопечные Валерия Карпина обыграли со счетом 8:0.

Сборная Сербии станет первым европейским соперником россиян после их отстранения. Она - участник чемпионата мира-2022 в Катаре, где заняла последнее, четвертое место в своей группе.

Александр Дюков РФС Россия Сербия
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