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Медведев проиграл финал Australian Open-2024

Итальянский теннисист Синнер впервые стал победителем турнира Большого шлема

Медведев проиграл финал Australian Open-2024
Даниил Медведев
Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале теннисного турнира Australian Open-2024 в Мельбурне.

Встреча растянулась на пять сетов и завершилась со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца.

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Яннику Синнеру 22 года, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он занимает четвертое место. Для него это был первый финал на турнирах Большого шлема.

Даниилу Медведеву 27 лет, он – третья ракетка мира. Ранее Медведев дважды проигрывал в финалах Australian Open - Новаку Джоковичу (2021 год) и испанцу Рафаэлю Надалю (2022). При этом россиянин выигрывал US Open-2021.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Australian Open Даниил Медведев теннис Янник Синнер
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