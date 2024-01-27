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Арина Соболенко второй раз подряд выиграла Australian Open

Арина Соболенко второй раз подряд выиграла Australian Open
Арина Соболенко
Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила китаянку Синвэнь Жен в финале турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Азаренко в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает второе место. Открытый чемпионат Австралии она выиграла второй раз подряд. Также она выигрывала этот турнир в 2021 году в парном разряде, кроме того - US Open-2019, тоже в парах.

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Синвэнь Жэн – 15-я ракетка мира, в финале турнира Большого шлема она сыграла впервые.

Из россиянок дольше всех в женском одиночном разряде продержалась 75-я ракетка мира Анна Калинская. Она дошла до четвертьфинала, где уступила Синвэнь Жен.

Australian Open-2024 завершится в воскресенье матчем между россиянином Даниилом Медведевым (№3 в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) и итальянцем Янником Синнером (4).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Australian Open теннис Анна Калинская Арина Соболенко Даниил Медведев Янник Синнер Синвэнь Жен
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