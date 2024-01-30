В РУСАДА заявили об изучении юристами решения CAS о дисквалификации Валиевой

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Юристы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) тщательно изучают решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

"До окончания этого процесса никаких комментариев мы не даем",- сообщили в пресс-службе во вторник.

Спортивный арбитраж 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года, результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Решение о командном золоте сборной России на ОИ-2022 арбитраж оставил за Международным союзом конькобежцев (ISU). После этого ISU лишил сборную России золотой медали.

В свою очередь Олимпийский комитет России заявил, что будет оспаривать в CAS решение ISU лишить Россию золота ОИ-2022 года.

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило 11 февраля 2022 года, что в допинг-пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка выиграла "золото" пекинской Олимпиады в командных соревнованиях по фигурному катанию. Проба была сдана 25 декабря 2021 года. CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла четвертое место. Золотая награда командного турнира осталась за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено не проводить. Дисциплинарный комитет РУСАДА признавал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.