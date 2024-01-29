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CAS уточнил, что судьбу командного золота фигуристов на ОИ-2022 решит ISU

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сообщил, что, принимая решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийский играх 2022 года в Пекине, решение должен принять Международный союз конькобежцев (ISU).

Об этом сообщается на сайте организации в понедельник.

"Последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Валиевой на прошлых соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены соответствующими заинтересованными спортивными организациями (ISU - ИФ) ", - говорится в сообщении CAS.

СпортCAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 годаCAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 годаЧитать подробнее

Ранее в понедельник CAS сообщил о решении дисквалифицировать Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки начиная с этой даты должны быть аннулированы. Таким образом сборная России может лишиться золота Игр-2022 в командном олимпийском турнире.

Российские спортсмены на Играх-2022 завоевали с учетом командного турнира фигуристов 32 медали - шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Для команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступили отечественные спортсмены, этого было достаточно для того, чтобы занять второе место по общему числу наград, однако по числу золотых медалей она стала девятой.

Решение CAS на позиции России в медальном зачете не повлияет: у России останется пять золотых, как и у Франции, но по числу серебряных наград россияне опередили французов - 12 против 7. Однако в таком случае золотая медаль перейдет сборной США, и число наград высшего достоинства у американцев достигнет 9. Это поможет США обойти в медальном зачете Китай (также 9 золотых, но китайцы уступают американцам по дополнительным показателям) и занять третье место.

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