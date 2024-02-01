Российский боец ММА Мутаев убит в Дагестане

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец cмешанных единоборств Магомедрасул Мутаев убит в центр Махачкалы.

"Неизвестный произвёл несколько выстрелов из оружия неустановленного образца в 21-летнего жителя Махачкалы. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Дагестан.

По сообщению "Матч ТВ", погибшим оказался боец ММА Мутаев, который тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс‑чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В промоушене AMC Fight Nights выразили соболезнования в связи с гибелью Мутаева.