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Российский боец ММА Мутаев убит в Дагестане

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец cмешанных единоборств Магомедрасул Мутаев убит в центр Махачкалы.

"Неизвестный произвёл несколько выстрелов из оружия неустановленного образца в 21-летнего жителя Махачкалы. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Дагестан.

По сообщению "Матч ТВ", погибшим оказался боец ММА Мутаев, который тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс‑чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В промоушене AMC Fight Nights выразили соболезнования в связи с гибелью Мутаева.

Дагестан AMC Fight Nights Магомедрасул Мутаев
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