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Полузащитник "Краснодара" Кривцов продлил контракт с клубом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" объявил о подписании нового соглашения с защитником команды Никитой Кривцовым.

"Черно-зеленые переподписали контракт с Никитой Кривцовым. Срок действия предыдущего соглашения истекал 30 июня 2026 года, новый контракт завершится 30 июня 2029 года", - говорится в сообщении.

21-летний Кривцов выступает за "Краснодар" с 2021 года. На его счету 71 матч, 12 голов и 4 результативные передачи в составе команды.

До этого Кривцов играл во владимирском "Торпедо" и (на правах аренды) в томской "Томи".

В настоящий момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Никита Кривцов футбол
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