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Во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета Игр-2024

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении главы организационного комитета летних Олимпийских игр-2024 в Париже Тони Эстанге, сообщает Parisien.

Проведение следственных действий связано с доходами Эстанге в последнее время. С 2020 года он получал 270 тысяч евро в год до вычета налогов. Это превышает потолок зарплат для руководителей такой категории.

Отмечается, что расследование началось на прошлой неделе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийские игры Париж
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