Шестерым нейтральным спортсменам из России разрешили участвовать в ОИ-2024

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет изменил информацию о допущенных к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году нейтральных спортсменах из России, теперь таких спортсменов шесть, сказано на сайте МОК.

"Среди 4600 спортсменов со всего мира, которые на данный момент прошли квалификацию на Париж-2024, есть только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (шесть с российским паспортом плюс пять с белорусским паспортом)", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте МОК упоминалось о восьми индивидуальных нейтральных спортсменах из России и о трех из Белоруссии.

Отмечается, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены до участия, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах нацбезопасности своих стран.

Также будет запрещено использование флага, гимна, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии, и официальные лица из этих стран не смогут посетить игры.

Помимо прочего, спортсмены также должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают в себя обещание уважать Олимпийскую хартию.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, но при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.