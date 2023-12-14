Поиск

Шестерым нейтральным спортсменам из России разрешили участвовать в ОИ-2024

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет изменил информацию о допущенных к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году нейтральных спортсменах из России, теперь таких спортсменов шесть, сказано на сайте МОК.

"Среди 4600 спортсменов со всего мира, которые на данный момент прошли квалификацию на Париж-2024, есть только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (шесть с российским паспортом плюс пять с белорусским паспортом)", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте МОК упоминалось о восьми индивидуальных нейтральных спортсменах из России и о трех из Белоруссии.

Отмечается, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены до участия, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах нацбезопасности своих стран.

Также будет запрещено использование флага, гимна, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии, и официальные лица из этих стран не смогут посетить игры.

Помимо прочего, спортсмены также должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают в себя обещание уважать Олимпийскую хартию.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, но при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.

Париж ОИ МОК Белоруссия СВО Олимпиада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

МЮ проиграл "Баварии" и выбыл из еврокубков

МЮ проиграл "Баварии" и выбыл из еврокубков

Puma не будет продлевать контракт со сборной Израиля по футболу

Puma не будет продлевать контракт со сборной Израиля по футболу

Чемпионат Турции по футболу приостановлен после избиения судьи президентом клуба

Чемпионат Турции по футболу приостановлен после избиения судьи президентом клуба

Ибрагимович назначен старшим советником руководства "Милана"

Ибрагимович назначен старшим советником руководства "Милана"

"Краснодар" обыграл ЦСКА и вновь стал лидером РПЛ

Бейсболист Сёхей Отани подписал рекордный контракт в истории спорта

Бейсболист Сёхей Отани подписал рекордный контракт в истории спорта

Батыргазиев завоевал чемпионский пояс IBA

Российский боксер Тищенко стал чемпионом WBA в новой категории веса

"Зенит" победил "Пари НН" и вышел на первое место в РПЛ

"Зенит" победил "Пари НН" и вышел на первое место в РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });