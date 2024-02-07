"Ростов" разгромил "Спартак" на предсезонном турнире

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) со счетом 3:0 обыграли московский "Спартак" в матче предсезонного Кубка РПЛ в ОАЭ.

На 39-й минуте ворота Александра Максименко, вышедшего с мячом за пределы штрафной площади и потерявшего его там, поразил Евгений Чернов. На 41-й отличился Николай Комличенко, на 62-й – Кирилл Щетинин.

"Ростов" провел на турнире два матча, оба выиграл и теперь занимает первое место в группе. Второе место занимает "Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ) – 3 очка в двух матчах. Казахстанский "Кайрат" и "Спартак" провели по матчу, каждая из этих команд проиграла.