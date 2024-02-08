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Нападающий "Спартака" Мелешин перешел в минское "Динамо"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - "Спартак" объявил о переходе нападающего команды Павла Мелешина в минское "Динамо" на правах аренды.

"Срок аренды рассчитан на один год и не предусматривает права выкупа трансфера. При этом "Спартак" может вернуть игрока из аренды уже летом по своей инициативе", - говорится в сообщении.

19-летний Мелешин – воспитанник "Спартака", за основной состав команды начал играть с 2022 года. Он – сын четырехкратного чемпиона России в составе "Спартака" Алексея Мелешина.

Спартак Павел Мелешин Алексей Мелешин футбол
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