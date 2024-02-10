Большунов выиграл вторую золотую медаль Спартакиады

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем скиатлона в рамках Всероссийской спартакиады.

Дистанцию (10 км классическим стилем+10 км коньковым) он преодолел за 52 минуты 30,7 секунды.

Вторым стал Илья Семиков, уступивший Большунову 1,5 секунды. Обладателем бронзы стал Артем Мальцев (+3,9).

Ранее Большунов на этих соревнованиях выиграл спринт.

В женском скиатлоне победу одержала Вероника Степанова – 59 минут 46,5 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (+12,4), третьей – Мария Истомина (+12,5).

Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля в Челябинской области, Свердловской области, Тюменской области, Красноярском крае, Краснодарском крае. Лыжные гонки проходят в Тюмени.