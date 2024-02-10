Поиск

Большунов выиграл вторую золотую медаль Спартакиады

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем скиатлона в рамках Всероссийской спартакиады.

Дистанцию (10 км классическим стилем+10 км коньковым) он преодолел за 52 минуты 30,7 секунды.

Вторым стал Илья Семиков, уступивший Большунову 1,5 секунды. Обладателем бронзы стал Артем Мальцев (+3,9).

Ранее Большунов на этих соревнованиях выиграл спринт.

В женском скиатлоне победу одержала Вероника Степанова – 59 минут 46,5 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (+12,4), третьей – Мария Истомина (+12,5).

Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля в Челябинской области, Свердловской области, Тюменской области, Красноярском крае, Краснодарском крае. Лыжные гонки проходят в Тюмени.

Александр Большунов Вероника Степанова Лыжные гонки Спартакиада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алексей Морозов переизбран на пост президента КХЛ

Овечкин провел 833-й гол в карьере в НХЛ

Экс-защитник сборной России по футболу Кудряшов завершил карьеру

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Футболист сборной России Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Умер восьмикратный чемпион Испании по футболу Мигель Анхель

Суд обязал Квинси Промеса выплатить компенсацию раненному им родственнику

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });