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"Сочи" арендовал футболиста "Зенита" Сутормина

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин перешел в "Сочи" на правах аренды, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Зенит" и футбольный клуб "Сочи" достигли соглашения о переходе универсального полузащитника на правах аренды до конца сезона-2023/24", - говорится в сообщении.

30-летний Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года, в его составе четыре раза выиграл чемпионат России, три раза – Суперкубок России, один раз – Кубок России.

Зенит Сочи футбол
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