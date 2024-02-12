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Тренерский совет ФХР выступил против увеличения лимита на легионеров

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский совет Федерации хоккея России не поддержал предложение увеличить лимит на легионеров в КХЛ. Об этом сообщается на сайте ФХР.

Заседание прошло в понедельник.

"Тренерский совет ФХР единогласно проголосовал против увеличения числа легионеров", - говорится в сообщении.

С предложением о корректировке лимита КХЛ обратилась в Минспорт России. Лига хотела увеличить число иностранных игроков в заявке российского хоккейного клубов с трех до пяти, включая не более одного вратаря.

КХЛ ФХР хоккей Минспорт
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