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Кожевников обвинил ИИХФ в двойных стандартах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников не удивлен решению международной федерации продлить санкции в отношении сборных России и Белоруссии.

"Ожидаемое решение, ничего нового. У ИИХФ все идет по плану. Не допустить сборную России к соревнованиям, но при этом не отстранить сборную Израиля - это двойные стандарты со стороны ИИХФ", - приводит слова Кожевникова "Матч ТВ".

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года. С тех пор санкции в их отношении продлевались . В ночь на 13 февраля стало известно, что национальные команды этих стран отстранены и на сезон-2024/25.

ИИХФ Александр Кожевников хоккей
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