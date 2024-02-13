Сборная Архангельской области с Большуновым стала седьмой в эстафете

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Татарстана стала победителем мужской лыжной эстафеты 4х7,5 км на Всероссийской спартакиаде сильнейших.

Команда, цвета которой защищали Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов, преодолела дистанцию за 1 час 17 минут 41 секунду.

Серебро с отставанием в одну десятую секунды заняла сборная Коми (Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин, Илья Семиков). Бронзовыми призерами стали лыжники сборной Тюменской области (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев), их отставание от победителей составило 0,9 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выступил в составе сборной Архангельской области на последнем, четвертом этапе. Команда (в ее составе также выступили Алексей Шемякин, Савелий Коростелев, Дмитрий Горошников) финишировала седьмой с отставанием от победителей в 3 минуты 4,4 секунды. До этого Большунов выиграл 20 индивидуальных гонок подряд, в том числе три – на Спартакиаде.

Женскую эстафету выиграла команда Архангельской области (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова. Время – 1 час 28 минут 23,8 секунды.

Второе место заняла команда Тюменской области (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина). Отставание – 20 секунд.

Бронзовыми призерами стали лыжницы сборной Татарстана (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко). Отставание – 27,3 секунды.