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ФХР назвала дискриминационным продление санкций к сборной России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России считает решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России от международных турниров под эгидой организации на сезон 2024-2025 года дискриминационным.

СпортСборные России и Белоруссии по хоккею отстранены на сезон-2024/25Сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены на сезон-2024/25Читать подробнее

"ФХР отмечает, что заседание Совета ИИХФ проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным. Не встречают понимания и аргументы ИИХФ о "безопасности" - параллельно с отстранением России и Белоруссии в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооруженные конфликты", - сообщается на сайте ФХР во вторник.

По мнению ФХР, решение об отстранении российских сборных команд лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

Ранее ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2024/2025.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах ИИХФ с февраля 2022 года.

ИИХФ ФХР хоккей
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