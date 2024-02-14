Сборная России по футболу сыграет с Парагваем

Тренировка сборной России по футболу в Подмосковье Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России проведут товарищескую встреча с соперниками из сборной Парагвая. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России.

Игра пройдет 25 марта на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве.

Сборная России в настоящий момент отстранена от участия в официальных турнирах. Между тем, она принимает участие в товарищеских матчах, результаты которых как правило заносятся в рейтинг ФИФА. В настоящий момент Россия занимает в этом рейтинге 39-е место. Парагвай – на 52-й строчке.

Команда Парагвая не смогла пробиться на ЧМ-2022. Сейчас она участвует в отборе уже на ЧМ-2026 и занимает седьмое место в южноамериканской турнирной таблице.

Ранее анонсировалось, что 21 марта россияне сыграют с Сербией.