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Дубль Промеса помог "Спартаку" разгромить "Кайрат" и выиграть Зимний кубок РПЛ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 6:0 обыграли казахстанский "Кайрат" в заключительном матче розыгрыша Зимнего кубка РПЛ в Дубае.

СпортФутболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиковФутболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиковЧитать подробнее

Два гола провел Квинси Промес (62-я, 82-я минуты), которого, как сообщалось, в этот день суд Амстердама приговорил к шести годам по делу о контрабанде наркотиков. Сам Промес на заседании суда отсутствовал и до сих пор находится в расположении "Спартака" на тренировочных сборах в ОАЭ.

Также в составе москвичей голы забили Александр Соболев (9), Антон Зиньковский (14), Даниил Хллусевич (55), Виктор Мозес (85).

В результате "Спартак" набрал 6 очков, по дополнительным показателям обошел "Ростов" (Ростов-на-Дону) и стал победителем турнира.

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