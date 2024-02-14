Дубль Промеса помог "Спартаку" разгромить "Кайрат" и выиграть Зимний кубок РПЛ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 6:0 обыграли казахстанский "Кайрат" в заключительном матче розыгрыша Зимнего кубка РПЛ в Дубае.

Два гола провел Квинси Промес (62-я, 82-я минуты), которого, как сообщалось, в этот день суд Амстердама приговорил к шести годам по делу о контрабанде наркотиков. Сам Промес на заседании суда отсутствовал и до сих пор находится в расположении "Спартака" на тренировочных сборах в ОАЭ.

Также в составе москвичей голы забили Александр Соболев (9), Антон Зиньковский (14), Даниил Хллусевич (55), Виктор Мозес (85).

В результате "Спартак" набрал 6 очков, по дополнительным показателям обошел "Ростов" (Ростов-на-Дону) и стал победителем турнира.