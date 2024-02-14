Боец Василевский заявил, что его соперник Ковалев опасен из-за непредсказуемости

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский заявил, что у него нет недооценки по отношению к белорусу Владиславу Ковалеву, с которым он проведет поединок на турнире Ural FC 6 в Москве.

"Назвать этот бой легким или, как модно говорить, легкими деньгами нельзя. "Белаз" (прозвище Ковалева - ИФ) в последнее время дерется достаточно часто и успешно. Да, у нас бой по правилам бокса, а он не боксер от слова "совсем". Но в этом-то и заключается его опасность — он непредсказуем. Его удары летят под непонятными углами. Порой даже он сам не понимает, откуда они полетят", - сказал Василевский "Интерфаксу".

"Плюс он достаточно силен физически, постоянно идет вперед. У него есть запал и кураж — он постоянно дерется, побеждает, хайпует, газует. У меня ни в коем случае нет недооценки по отношению к нему. Думаю, у нас будет конкурентный поединок. Я настраиваюсь именно так", - отметил Василевский.

Поединок будет главным событием турнира, бойцовский вечер пройдет 1 марта.

Формат противостояния – 5 раундов по 2 минуты, бой по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 84 кг.

Василевский — многократный чемпион мира по боевому самбо. Россиянин также известен своими выступлениями в смешанных единоборствах.

Белорус Ковалев в первую очередь ассоциируется по боям в ММА и кулачке, имеется опыт выступления в профессиональном боксе. Для Ковалева предстоящий поединок с Василевским станет вторым в рамках сотрудничества с Ural FC.

В рамках турнира Ural FC 6 пройдут поединки как по правилам бокса в ММА-перчатках, так и на голых кулаках.