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Дубль Кокорина помог "Арису" крупно победить АЕЛ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ариса" со счетом 4:0 обыграли АЕЛ в домашнем матче 26-го тура чемпионата Кипра.

Главным героем встречи стал россиянин Александр Кокорин, оформивший дубль. Его голы состоялись на 1-й и 6-й минутах, причем, в первом случае мяч пересек ленту ворот соперника уже на 12-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра.

В турнирной таблице "Арис" занимает второе место, набрав 56 очков, АЕЛ – на девятой строчке, 30 баллов.

Александр Кокорин Кипр футбол
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