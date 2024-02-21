Токаев предложил провести следующие Игры Будущего в Казахстане

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность первого международного турнира Игры Будущего, который пройдет в Казани, и предложил провести следующие игры в Казахстане.

"Действительно, Игры Будущего - это уникальный формат. Это симбиоз IT-интеллекта в сочетании со спортом", - сказал Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду в Казани.

"Мы привезли сюда солидную команду и надеемся на определенные положительные результаты. Вообще, IT-сектор в Казахстане развивается, у нас есть свои игры. Мы проводим международные соревнования. Хотел бы предложить, чтобы следующие Игры Будущего прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить инициативу, которая была своевременно высказана Российской Федерацией", - подчеркнул президент Казахстана.

Со своей стороны Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия Игр Будущего.

"Я много раз подчеркивал, и еще раз хочу сказать, спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем ста стран - 104 страны с разных континентов. Молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и настоящим, традиционным спортом", - отметил президент РФ.

Игры Будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года.