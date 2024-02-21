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Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей победил француза Ришара Гаске в матче второго круга турнира категории ATP 250 в Катаре.

Результат матча – 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

Рублев сейчас продолжает занимать пятое место в мировом рейтинге, на турнире он посеян под первым номером. Гаске располагается на 126-й строчке.

Россиянин вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет со 116-й ракеткой чехом Якубом Меншиком.

Ранее, как сообщалось, в 1/4 финала вышел россиянин Карен Хачанов (№17 рейтинга мира), ему предстоит сразиться с финном Эмилом Руусувуори (43). Еще один представитель России, Павел Котов (64) уступил французу Уго Умберу (18).

Призовой фонд соревнования - свыше $1,3 млн. Действующим его победителем является россиянин Даниил Медведев (4), который, однако, снялся с розыгрыша.

Даниил Медведев Карен Хачанов теннис Андрей Рублев Павел Котов
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