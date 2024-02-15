Даниил Медведев отказался от защиты титула на турнире в Дохе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в турнире в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Катара.

Сам спортсмен является действующим победителем соревнования.

Турнир в Дохе входит в серию соревнований категории ATP 250, в 2024 году он пройдет с 19 по 24 февраля. Призовой фонд – свыше $1,3 млн.

Ранее Медведев снялся с турнира в Роттердаме (проходит на этой неделе), сославшись на то, что не успел восстановиться после ставшего изнурительным Australian Open-2024. На Открытом чемпионате Австралии 28-летний россиянин дошел до финала. При этом Медведев – действующий победитель и турнира в Роттердаме.