Поиск

"Спартак" сыграет с "Северсталью" в первом раунде Кубка Гагарина

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и череповецкая "Северсталь" сформировали первую пару первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пара сформировалась после победы ярославского "Локомотива" над "Ак Барсом" (4:2) в Казани. "Локомотив" набрал 91 очко, занимает в Западной конференции третье место и стал недосягаем для "Спартака".

"Спартак" (86 очков) гарантированно финиширует на четвертом месте, "Северсталь" - на пятом (80).

Согласно регламенту, победитель конференции в первом раунде плей-офф играет с восьмой командой, вторая команда – с седьмой, третья – с шестой, четвертая – с пятой.

Остальные пары будут сформированы позднее.

КХЛ хоккей Кубок Гагарина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Игры Будущего открылись в Казани

Хет-трик Промеса принес "Спартаку" крупную победу над "Астаной"

Хет-трик Промеса принес "Спартаку" крупную победу над "Астаной"

Тухель покинет пост главного тренера "Баварии" по окончании сезона

Тухель покинет пост главного тренера "Баварии" по окончании сезона

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин еще на два гола сократил отставание от Гретцки

"Интер" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Норвежский эксперт усомнился в честности побед Большунова

ЦСКА подписал контракт с 19-летним алжирским футболистом

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });