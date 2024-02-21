"Спартак" сыграет с "Северсталью" в первом раунде Кубка Гагарина

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и череповецкая "Северсталь" сформировали первую пару первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пара сформировалась после победы ярославского "Локомотива" над "Ак Барсом" (4:2) в Казани. "Локомотив" набрал 91 очко, занимает в Западной конференции третье место и стал недосягаем для "Спартака".

"Спартак" (86 очков) гарантированно финиширует на четвертом месте, "Северсталь" - на пятом (80).

Согласно регламенту, победитель конференции в первом раунде плей-офф играет с восьмой командой, вторая команда – с седьмой, третья – с шестой, четвертая – с пятой.

Остальные пары будут сформированы позднее.