Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" последним из участников Континентальной хоккейной лиги завоевал путевку в плей-офф, розыгрыш Кубка Гагарина КХЛ.

Во вторник претендовавший на оставшуюся на Восточной конференции путевку (в Западной конференции определились все) нижнекамский "Нефтехимик" в гостях уступил минскому "Динамо" (1:2) и лишился шансов.

Все участники плей-офф

Западная конференция: СКА, "Динамо" (Москва), "Локомотив", "Спартак", "Северсталь", "Торпедо", ЦСКА, "Динамо" (Минск).

Восточная конференция: "Авангард", "Металлург", "Салават Юлаев", "Ак Барс", "Автомобилист", "Трактор", "Лада", "Амур".

Состав пар первого раунда плей-офф определится позднее.