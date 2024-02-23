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Сестры Аверины завершили карьеру

Сестры Аверины завершили карьеру
Дина и Арина Аверины
Фото: Toru Hanai/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им", - приводит слова Винер "Матч ТВ".

Дина Аверина – серебряный призер Олимпиады в Токио, 18-кратный чемпион мира. Арина Аверина – пятикратный чемпион мира.

Дина Аверина Арина Аверина Ирина Винер
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