Сестры Аверины завершили карьеру
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
"Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им", - приводит слова Винер "Матч ТВ".
Дина Аверина – серебряный призер Олимпиады в Токио, 18-кратный чемпион мира. Арина Аверина – пятикратный чемпион мира.