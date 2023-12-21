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Сестры Аверины заявили, что больше не хотят выступать в нейтральном статусе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Гимнастки Дина и Арина Аверины солидарны с главным тренером сборной России, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, выступившей против участия отечественных атлетов в турнирах без флага РФ

"Мы знали позицию Ирины Александровны по гимну и флагу, никакой особой реакции не было, не удивились. Мы и так уже ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом и еще раз так выступать не очень-то и хочется. Поэтому полностью поддерживаем позицию Ирины Александровны", - приводит слова спортсменок Sport 24.

Ранее Винер заявляла о том, что российские гимнастки никогда не будут выступать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, то есть без флага и гимна РФ.

Ирина Винер Дина Аверина Арина Аверина
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