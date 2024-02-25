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Чернышенко заявил, что восемь стран хотят провести у себя Игры будущего

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что восемь стран выразили желание провести Игры будущего.

"Движение уже шагает по планете. Уже 63 страны занимаются движением фиджитал, проводят соревнования. Уже создана международная федерация, восемь стран изъявили намерение побороться за право провести Игры будущего, они учатся, перенимают опыт", - сказал он на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ в воскресенье.

Чернышенко также сообщил, что к началу 2025 года планируется создать единую систему из 16 фиджитал-центров в РФ.

Соревнования Игр будущего проходят с 21 февраля по 3 марта в Казани. В состязаниях, организованных по 21 дисциплине с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности, принимают участие около 2 тыс. человек из 107 стран. Все соревнования в рамках игр объединяют классический спорт и киберспорт.

Казань Игры будущего Дмитрий Чернышенко
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