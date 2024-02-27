Денис Глушаков перешел в армянский "Урарту"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с "Урарту", сообщается на сайте армянского футбольного клуб.

О сроках действия соглашения не сообщается.

Предыдущим клубом 37-летнего футболиста был костромской "Спартак". Также Глушаков играл за "Спартак" из Москвы, стал с ним чемпионом и обладателем Суперкубка России. Помимо этого, выступал, в частности, за "Локомотив", "Ахмат", "Химки", "Пари НН".

В составе сборной России Глушаков выступал на чемпионате мира-2018, на чемпионатах Европы-2012 и 2016.

Главным тренером "Урарту" является экс-наставник "Спартака" Дмитрий Гунько. С ним "Урарту" стал чемпионом Армении и обладателем Кубка Армении.