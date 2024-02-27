Поиск

Денис Глушаков перешел в армянский "Урарту"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с "Урарту", сообщается на сайте армянского футбольного клуб.

О сроках действия соглашения не сообщается.

Предыдущим клубом 37-летнего футболиста был костромской "Спартак". Также Глушаков играл за "Спартак" из Москвы, стал с ним чемпионом и обладателем Суперкубка России. Помимо этого, выступал, в частности, за "Локомотив", "Ахмат", "Химки", "Пари НН".

В составе сборной России Глушаков выступал на чемпионате мира-2018, на чемпионатах Европы-2012 и 2016.

Главным тренером "Урарту" является экс-наставник "Спартака" Дмитрий Гунько. С ним "Урарту" стал чемпионом Армении и обладателем Кубка Армении.

Денис Глушаков футбол Урарту
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина КХЛ

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина КХЛ

Капризов признан лучшим игроком недели в НХЛ

ОКР потребовал от CAS вернуть золото ОИ-2022 российской команде фигуристов

ОКР потребовал от CAS вернуть золото ОИ-2022 российской команде фигуристов

Судьи на матчах РПЛ будут озвучивать решения по VAR в рамках эксперимента ФИФА

Судьи на матчах РПЛ будут озвучивать решения по VAR в рамках эксперимента ФИФА

Кучеров первым набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Московское "Динамо" стало обладателем Кубка Континента КХЛ

Московское "Динамо" стало обладателем Кубка Континента КХЛ

Матыцин отверг вероятность отмены Fan ID

Матыцин отверг вероятность отмены Fan ID

Решение об участии спортсменов РФ в ОИ примут после финальных рекомендаций МОК

Путин поручил Минспорту и ОКР дать предложения по участию россиян в ОИ

Путин поручил Минспорту и ОКР дать предложения по участию россиян в ОИ

Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });