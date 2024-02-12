Глушаков покинул расположение "Ростова"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков завершил участие в тренировочном сборе в составе "Ростова". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

"Денис Глушаков провел месяц сборов с "Ростовом". Сегодня полузащитник покинул расположение команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

37-летний футболист недавно покинул костромскую команду "Спартак" и получил разрешение от главного тренера "Ростова" Валерия Карпина готовиться к возобновлению сезона в составе этой команды. Глушаков также принимал участие в турнире на Зимний кубок РПЛ, предполагалось, что он подпишет контракт с "Ростовом".

Глушаков – чемпион России и обладатель Суперкубка России в составе московского "Спартака".