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Российский хоккеист Хуснутдинов перешел в "Миннесоту"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Миннесота" подписала контракт с российским нападающим Маратом Хуснутдиновым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги из США.

Срок действия соглашения новичка составит два года.

Предыдущим клубом 21-летнего хоккеиста был "Сочи": в 45 матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24 он набрал 20 (6+14 по системе "гол+пас") очков. Также Хуснутдинов играл за петербургский СКА.

В "Миннесоте" Хуснутдинов станет партнером по команде российского нападающего Кирилла Капризова.

Миннесота СКА Сочи хоккей Марат Хуснутдинов
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