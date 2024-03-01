Российские фиджитал-баскетболисты победили американских в финале Игр Будущего

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российская фиджитал-команда Liga Pro Team одержала победу над R10 Team USA из США в финальном матче баскетбольного турнира на Играх Будущего в Казани.

В первой части матчи, когда команды соперничали на симуляторе, успех сопутствовал американской команде – 19:18. Во второй, физической, половине встречи, Liga Pro Team одержала более убедительную победу – 16:13. Итоговый счет, таким образом, стал 34:32 в пользу россиян.

Бронзовым призером стала еще одна команда из России, URAL BASKET, которая в матче за третье место одолела китайскую MDMX – 40:26 (19:16, 21:10).

Соревнования по фиджитал-баскетболу состоит из двух этапов: цифрового и физического. Сначала команды сражаются в баскетбольном симуляторе, потом перемещаются на паркет для игры в баскетбол 2х2. Счет двух этапов суммируются. В случае ничьей, победитель определяется в серии штрафных бросков.

Игры Будущего - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых Играх Будущего, которые проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, принимают участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.