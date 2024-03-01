Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России

Арсен Захарян Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился с расширенным составом национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, в составе фигурируют имена 38 игроков.

Вратари - Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив", Москва), Нижний Новгород), Андрей Лунев ("Карабах", Агдам), Александр Максименко ("Спартак", Москва).

Защитники - Сергей Волков ("Краснодар"), Арсен Адамов ("Оренбург"), Вячеслав Караваев ("Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич ("Спартак", Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков ("Сочи"), Максим Осипенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – "Крылья Советов", Самара), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Евгений Харин ("Ахмат", Грозный), Дмитрий Скопинцев ("Динамо", Москва).

Полузащитники - Далер Кузяев ("Гавр"), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас (все – "Локомотив", Москва), Данил Глебов ( "Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – "Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – "Спартак", Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин ("Монако"), Андрей Мостовой ("Зенит", Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта", Бергамо), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Сан-Себастьян).

Нападающие - Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Иван Сергеев ("Зенит", Санкт-Петербург), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Сербией, 25 марта- с Парагваем. Оба матча пройдут в Москве на стадионе "Динамо".